В Курске откроется выставка, посвященная Владимиру Маяковскому

19 июля исполняется 125 лет со дня рождения поэта, а увидеть книжную экспозицию под названием «Он гнал свои строки неистовым бегом» можно будет уже 16 июля в библиотеке имени Асеева.

На выставке будет представлено около 50 изданий.

— Среди них — факсимильное издание двух книг Маяковского «Для голоса» и «Хорошо!». Они в точности передают все особенности оригинальных изданий 1923 и 1927 годов. Это настоящий образец книжного искусства в исполнении новатора-художника Лазаря Лисицкого, — рассказали в библиотеке.

Владимир Маяковский был первым из поэтов советской эпохи, кто стал активно ездить по стране и завоевывать массовую аудиторию. Посещал он и Курск — с нашим земляком, поэтом Николаем Асеевым. Маяковский прочитал курянам свои стихи, среди которых — «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник…».

Также в экспозицию войдут материалы, рассказывающие о других страницах жизни поэта. Выставка продлится до 31 июля. Вход — свободный.