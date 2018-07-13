Внук Маяковского Роджер Томпсон планирует приехать в Москву на юбилей поэта

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости . Внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон планирует прилететь из Нью-Йорка на юбилей поэта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея В. В. Маяковского.

В 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского. Специально к этому событию ряд музеев готовит выставки, посвященные ему и его творчеству. Здание Государственного музея В. В. Маяковского в Лубянском проезде закрыто на масштабную реконструкцию, при этом для посетителей работает мемориальная «Квартира на Большой Пресне», расположенная на улице Красная Пресня.

"Одним из важных событий юбилейного года Владимира Маяковского станет приезд из Нью-Йорка его потомка — внука Роджера Томпсона. В программу визита входят посещения захоронения поэта на Новодевичьем кладбище, площадки Государственного музея В. В. Маяковского — «Квартира на Большой Пресне», где в настоящее время проходит выставка «Дочка», посвященная матери Роджера — Патриции Томпсон. Именно он выполнил ее волю и способствовал передаче московскому музею семейного архива и мемориальных предметов", — рассказали в пресс-службе.

Роджер Томпсон — сын Патриции Томпсон, дочери поэта, которая родилась в Америке и которую Маяковский тщательно скрывал, чтобы не навлечь на нее и ее мать, переводчицу Элли Джонс, проблемы с советской властью. Поэт видел свою дочь лишь однажды, в 1928 году. Предварительно визит Томпсона запланирован на 21-22 июля.