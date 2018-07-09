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Красноярцы могут увидеть архивные снимки Норильска и зарождения комбината
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Красноярцы могут увидеть архивные снимки Норильска и зарождения комбината 

sibnovosti.ru 7 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярцы могут увидеть архивные снимки Норильска и подземных работ в шахтах северного города. Это стало возможным благодаря совместному проекту Московского Мультимедиа Арт Музея, компании «Норникель» и Красноярского государственного художественного музея им. В. И. Сурикова — «История России в фотографиях. Норильск».
В Красноярск выставку МАММ и «Норникель» привезли в качестве подарка жителям края, приурочив ее к 65-летию города Норильска и дню компании, который «Норникель» в этом году отметит 15 июля. Выставка будет проходить с 13 июля по 5 августа музее им. В. И. Сурикова.
В основу экспозиции выставки легли уникальные альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея «Московский Дом фотографии», а также из архивов «Норникеля». На выставке представлены снимки классика советского фоторепортажа — Всеволода Тарасевича и работы современных фотографов — Григория Ярошенко и Ивана Михайлова. Всего около 130 фотографий.
Посетители выставки смогут проследить историю зарождения и развития уникального промышленного города, расположенного в трехстах километрах к северу от Полярного круга, одного из самых северных городов мира. Экспозиция покажет, как в 1920-х под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали геологические исследования рудных месторождений Таймыра, как в 1930-х началось строительство Норильского комбината, одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от «большой земли» и тяжелых природно-климатических условий.
Уникальны и представленные на выставке фотографии, запечатлевшие предвоенную и военную историю комбината: выпуск первой продукции в 1939 году, ее вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники, и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.
по материалам компании «Норникель»
фото: Неизвестный автор: Бурильщик в забое рудника № 3  Норильск, 1944
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