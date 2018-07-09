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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак примет участие в выставке «Иннопром»
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак примет участие в выставке «Иннопром» 

АиФ Урал 8 часов назад
Фото: АиФ Урал
Вице-премьер России Дмитрий Казак примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Заместитель председателя правительства выступит на главной стратегической сессии мероприятия, об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал».
Сегодня в центре «Екатеринбург-Экспо» открылась международная промышленная выставка «Иннопром». Ожидалось, что ее посетит глава правительства Дмитрий Медведев. Однако позже стало известно, что вместо него на мероприятии будет присутствовать вице-премьер Дмитрий Казак. Уже сегодня он примет участие в деловой программе выставки.
Так, заместитель председателя правительства выступит на главной стратегической сессии выставки «Иннопром» и наградит победителя и финалистов правительственной премии «Индустрия». Кроме того, Дмитрий Козак проведет пленарное заседание. Также он планирует осмотреть стенды, представленные на мероприятии.
Напомним, выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В рамках мероприятия будет заключено 20 соглашений.
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