«Уралвагонзавод» представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ

"Высокопольные вагоны сейчас уже не актуальны, сейчас основной упор сделан на производство полностью низкопольных трамвайных вагонов. Этот вагон модели 415 — это первый базовый вагон для линейки двух-, трех-, пятисекционных вагонов. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины. Вагон спроектирован для эксплуатации на существующих линиях и остановочных комплексах в любом из городов", — сказал главный конструктор гражданской продукции предприятия «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) Сергей Соловьев

Разработчики трамвая впервые применили технологию пластиковой обшивки наружных бортов — трамвай обшит легкосъемными пластиковыми элементами, которые в случае ДТП меняются на новые. «Кроме того, здесь установлена новая информационная система — мониторы, Wi-Fi, предусмотрена возможность зарядить телефон или планшет через USB», — добавил Соловьев.

Стоимость одного трамвая в базовой комплектации составляет порядка 24 млн рублей. К концу года предприятие планирует разработать модель трамвая 71-415 для узкой колеи для таких городов, как Евпатория, Калининград и Пятигорск.