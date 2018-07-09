Ещё
В Омске готовятся к ежегодной выставке «АгроОмск»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В Омске готовятся к ежегодной выставке «АгроОмск» 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт областной администрации, с 16 июля в Омске начнёт работу традиционная выставка-ярмарка «АгроОмск-2018».
С каждым годом омский форум становится всё более масштабным и привлекает большее количество как специалистов-участников, так и просто зрителей. Поэтому в 2018 году «АгроОмск» будет проходить целую неделю — с 16 по 22 июля.
16-17 июля выставку смогут посетить только специалисты, а 18-22 июля она откроет двери для всех. В рамках деловой программы пройдут конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам АПК, а также конкурсы профессионального мастерства и демонстрации на опытных полях.
Напомним, что 2018-й назван в Омской области Годом плодородия, поэтому все мероприятия агровыставки будут посвящены этой теме.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске вспомнили о 100-летии Гражданской войны В Омске на два дня остановится музей на колесах В Омске откроют фотовставку о мамах в дикой природе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение