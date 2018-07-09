В Омске готовятся к ежегодной выставке «АгроОмск»

Как сообщает сайт областной администрации, с 16 июля в Омске начнёт работу традиционная выставка-ярмарка «АгроОмск-2018».

С каждым годом омский форум становится всё более масштабным и привлекает большее количество как специалистов-участников, так и просто зрителей. Поэтому в 2018 году «АгроОмск» будет проходить целую неделю — с 16 по 22 июля.

16-17 июля выставку смогут посетить только специалисты, а 18-22 июля она откроет двери для всех. В рамках деловой программы пройдут конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам АПК, а также конкурсы профессионального мастерства и демонстрации на опытных полях.

Напомним, что 2018-й назван в Омской области Годом плодородия, поэтому все мероприятия агровыставки будут посвящены этой теме.