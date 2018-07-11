Ещё
Гигантская белка в Казахстане разозлила местных жителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Гигантская белка в Казахстане разозлила местных жителей 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Гигантская белка в центре Алматы, выполненная из соломы, металла и дерева, не вызвала у местных жителей ожидаемого чувства восторга. Об этом сообщает Tengrinews.
Статуя вызвала негодование у алматинцев, поскольку на ее установку были выделены деньги из мэрии ― примерно 15 миллионов тенге (2,7 миллионов рублей). Граждане возмутились тому, как безответственно были потрачены их налоги.
«Она больше похожа на крысу», ― пожаловался в социальных сетях пользователь Тагир, добавив, что средства «могли бы помочь тем, кто нуждается в деньгах для операций». Другой пользователь отметил, что установка была «позором» и потерей «наших налогов». Многие считают, что конструкция не отвечает требованиям пожарной безопасности.
Статуя белки изготовлена по проекту художника Алекса Ринслера. Как объяснил художник, белка символизирует собой жизнь горожан.
«Это наш ближайший сосед, обитающий в парках и скверах. Белка, как и мы сами, находится в постоянном движении, она должна все время адаптироваться к меняющейся среде обитания, искать ресурсы для выживания. При этом она не хищник, это доброе создание. В своих лапах алматинская белка будет держать желудь как награду и символ надежды на будущее», ― объяснил Ринслер.
Арт-объект появился в Казахстане в рамках фестиваля Art Energy. Наряду с гигантской белкой установлено еще 16 конструкций. Белка простоит в городе еще девять месяцев.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение