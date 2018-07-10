В Алматы появилась 15-метровая белка. Из соломы

Алматы обзавелся новой достопримечательностью — гигантской соломенной белкой, сообщает «МИР 24». Грызун уже претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая инсталляция из соломы — почти 15 метров.

Автором инсталляции стал британский художник Алекс Ринслер. По его мнению, новый объект удачно вписывается в архитектуру и местность города. Сама белка символизирует жизнь в мегаполисе, который никогда не спит, находится в постоянном движении и адаптируется.

Весит инсталляция немало — 12 тонн. На ее создание у художника ушло три с половиной тонны соломы. Хвост выполнен из камыша, что добавляет колорита грызуну.

Чтобы белочка не сгорела в жаркую погоду, ее пропитали специальным огнеупорным раствором.

«Такая большая фигура рассчитана на то, чтобы человек почувствовал себя на месте животного. Это такой посыл экологический, чтобы быть аккуратными, острожными с братьями нашими меньшими и понимать, что помимо автомобилей, нас самих есть еще животные в этом городе», — говорит директор ивент-агентства Майра Измаилова.

Белка будет не единственным арт-объектом. До конца года в городе установят еще 15 инсталляций.

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