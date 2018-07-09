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«Не вандализм, а искусство». В Нижневартовске проходит первый в Югре стрит-арт фестиваль «Арт-квартал»
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«Не вандализм, а искусство». В Нижневартовске проходит первый в Югре стрит-арт фестиваль «Арт-квартал» 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижневартовске начался первый в Югре стрит-арт фестиваль. Организаторы рассказывают, что на него было подано более 50 работ от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Нижневартовска. Их произведениями украсят заборы и фасады жилых и нежилых зданий. Идея фестиваля принадлежит городскому депутату Анатолию Лисину, после того, как спонсоры были найдены, был объявлен конкурс. На него свои эскизы прислали художники со всей страны. Три работы были отобраны, чтобы изобразить их на стенах домов.
«Мы хотим, чтобы у людей возникал внутренний вопрос: что это, откуда, почему? Чтобы люди отрывали глаза от своих мобильников, чтобы смотрели по сторонам», — рассказал автор идеи фестиваля, депутат Анатолий Лисин.
Участие в фестивале принимает и известная на весь мир художница Юлия Волчкова. Ее работы украшают города Азии, Западной Европы, Австралии и России. Родилась она в Нижневартовске, здесь живут ее семья, поэтому, получив возможность, Юлия сразу отправила эскиз. Его утвердили. Скоро фасад дома по улице Мира украсит ее работа «Хранитель мира». В рамках фестиваля рисунки появятся на десятках городских поверхностях. Самые большие — в новых микрорайонах, а работы поменьше украсят пространства в разных уголках Нижневартовска. Если погода не помешает, все работы завершаться до 20 июля.
Фото: Константин Щербина
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