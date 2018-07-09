Алтайский музей открыл выставку кружек оружейника Калашникова 

Выставка «Авось и распарит кручину, хлебнувшая чая душа», как и многие мероприятия, которые проводит музей Калашникова, посвящена 100-летию нашего знаменитого земляка, конструктора самого известного в мире оружия.
Как и всякий сибиряк, Михаил Тимофеевич любил почаевничать и с бережно относился к предметам, связанным с чаепитием. Основу новой выставки составляют кружки, подаренные Калашникову во время его официальных визитов, приобретённые им во время отдыха и многочисленных поездок по стране и за рубеж.
«Данная выставка является уже третьей среди подобных мероприятий, — говорит научный сотрудник музея, Валентина Юрьевна Чихонадских. — Первая была посвящена коллекции наручных часов, вторая — православным иконам, которые хранились в доме великого оружейника. Новую выставку мы решили посвятить предметам чаепития».
Михаил Тимофеевич много трудился на своём заводе, и с возрастом для сохранения здоровья стал применять санаторно-курортное лечение. Поэтому на выставке можно увидеть чайную посуду из здравниц Башкирии, Ленинградской области, Пермского края и других регионов России.
Среди подарков, привезённых из заграничных поездок, привлекает внимание набор стопочек из Саудовской Аравии. На них изображён герб этой страны: пальма и скрещенные мечи, символизирующие два древних рода основателей государства. А стоят арабские стопочки на металлическом блюде, которое было подарено Михаилу Тимофеевичу Ритой Капур, дочерью знаменитого индийского киноактёра Раджа Капура. Есть на выставке несколько кружек, подаренных нашему земляку представителями ФБР США. На каждой кружке — герб ведомства. О том, что, несмотря на напряженные отношения между нашими странами в период «холодной войны», Михаилу Тимофеевичу американцы оказывали теплый прием, свидетельствуют и кружки с дарственными надписями от консульства США в Екатеринбурге, от директора одной из американских оружейных гильдий.
Ну, и, конечно же, ему, как почетному гостю, от души дарили посуду для душевного чаепития его соотечественники. Каких только кружек нет в экспозиции — и от лицея милиции, и от производственных предприятий… Приезжая в Курью, Михаил Калашников любил принимать гостей. И эти встречи сопровождались чаепитием. Работники музея воссоздали ту обстановку в экспозицию чайного столика с русским самоваром, с душистыми травами, которые издавна заваривали на Алтае для пользы души и тела.