Алтайский музей открыл выставку кружек оружейника Калашникова

Выставка «Авось и распарит кручину, хлебнувшая чая душа», как и многие мероприятия, которые проводит музей Калашникова, посвящена 100-летию нашего знаменитого земляка, конструктора самого известного в мире оружия.

Как и всякий сибиряк, Михаил Тимофеевич любил почаевничать и с бережно относился к предметам, связанным с чаепитием. Основу новой выставки составляют кружки, подаренные Калашникову во время его официальных визитов, приобретённые им во время отдыха и многочисленных поездок по стране и за рубеж.

«Данная выставка является уже третьей среди подобных мероприятий, — говорит научный сотрудник музея, Валентина Юрьевна Чихонадских. — Первая была посвящена коллекции наручных часов, вторая — православным иконам, которые хранились в доме великого оружейника. Новую выставку мы решили посвятить предметам чаепития».

Михаил Тимофеевич много трудился на своём заводе, и с возрастом для сохранения здоровья стал применять санаторно-курортное лечение. Поэтому на выставке можно увидеть чайную посуду из здравниц Башкирии, Ленинградской области, Пермского края и других регионов России.

Среди подарков, привезённых из заграничных поездок, привлекает внимание набор стопочек из Саудовской Аравии. На них изображён герб этой страны: пальма и скрещенные мечи, символизирующие два древних рода основателей государства. А стоят арабские стопочки на металлическом блюде, которое было подарено Михаилу Тимофеевичу Ритой Капур, дочерью знаменитого индийского киноактёра Раджа Капура . Есть на выставке несколько кружек, подаренных нашему земляку представителями ФБР США. На каждой кружке — герб ведомства. О том, что, несмотря на напряженные отношения между нашими странами в период «холодной войны», Михаилу Тимофеевичу американцы оказывали теплый прием, свидетельствуют и кружки с дарственными надписями от консульства США в Екатеринбурге, от директора одной из американских оружейных гильдий.