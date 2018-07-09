На Урале в рамках ЭКСПО создадут центр трансформации личности специалиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости . Крупнейший в России центр трансформации личности специалиста будет создан в Екатеринбурге в рамках ЭКСПО-2025, если город получит право на проведение выставки, сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский

"Если человек в шесть лет не пришел в спортзал, он олимпийским чемпионом не будет", — отметил замгубернатора. Он уточнил, что ребенку с 10 лет нужно дать возможность «пощупать» все отрасли человеческого знания, чтобы он выбрал, что ему ближе. «Ему нужно дать возможность попасть в творческую студию, в технический кружок, ему надо дать возможность позаниматься, проявить себя, после этого он должен поступить в институт, четко понимая, чем он будет заниматься, после этого он должен попасть на производство, где его будет ждать наставник молодых, и тогда к 30 годам мы получаем специалиста, способного решать любые задачи», — сказал Высокинский.

По его словам, для этого будет создан центр трансформации личности специалиста. «Когда без этой работы мы в 18-20 (лет) приходим в вуз, то потом многие по специальности не работают. Для того, чтобы это не происходило, здесь будет создан крупнейший в стране центр трансформации личности специалиста своего дела. И, безусловно, главный павильон России, который на выставке будет, — это будет крупнейший центр патриотического воспитания, гражданского воспитания как базовый фундамент любого гражданина», — подчеркнул замгубернатора.

Он добавил, что власти уже сейчас продумывают вопросы, связанные с наследием выставки ЭКСПО-2025. «Мы заглядываем в 2025-2035 годы. Часть стран, которые проводят выставки, после этого сносят до 70% того, что было построено, и это исчезает. Мы хотим выйти в совершенно новый формат. Это проекты наследия, связанные с образованием. Это развитие уральской программы „Инженерная школа“, которой занимается наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев », — заявил замглавы региона.

Генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов в свою очередь сообщил журналистам, что система образования нуждается в реформировании. «Мало кто представляет себе, что сегодняшние пятиклассники обладают объемом знаний больше, чем те инженеры, которые запускали спутник 1958 году… То есть в университеты через пять-шесть лет придут люди, которые не готовы учиться по традиционным лекалам. Традиционная система образования уходит», — отметил он.

Екатеринбург вместе с Осакой и Баку претендует на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования.

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