Благотворительная выставка особенного художника пройдет в Москве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости . Благотворительный аукцион в поддержку юного художника Маркуса Мартиновича пройдет 10 июля в Москве. Как сообщили организаторы, мероприятие состоится в преддверии закрытия выставки «Нулевая гравитация подсознательного», которая проходит при информационной поддержке фонда помощи детям «Обнаженные сердца» в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского.

Цель мероприятия — поддержать гениального художника Маркуса Мартиновича. Маркус — аутист с тяжелой формой эпилепсии. На благотворительном аукционе в качестве лотов будут представлены пять работ Маркуса Мартиновича. Все вырученные средства пойдут на лечение Маркуса — противоэпилептические препараты, стероидные гормоны, соблюдение кетогенной диеты. Весь комплекс лечения ждет Маркуса уже осенью этого года.

Художнику всего 11 лет, но он уже состоялся как автор, стал заметным явлением современной культурной жизни и стал частью искусства XXI века. У Маркуса уже прошло несколько выставок в России и в Германии. Его картины пользуются спросом среди коллекционеров современного искусства, а многие работы нашли место в собраниях европейских ценителей живописи и были по достоинству оценены профессионалами.

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» им. Н. А. Островского — учреждение, подведомственное департаменту культуры города Москвы. Оно создано в 2017 году путем слияния государственного музея — гуманитарного центра «Преодоление» им. Н. А. Островского и центра социокультурных программ «Интеграция». Миссия учреждения — интеграция людей с инвалидностью в культурную жизнь города, а девиз — «Культура доступна каждому!».