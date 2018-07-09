Фотовыставка «На границе земли и солёного моря» откроется во Владивостоке

Авторы постарались донести всю исключительность Приморского края.

Одиннадцатого июля 2018 г. в 17:00 в Приморской государственной картинной галерее на Партизанском проспекте, 12 состоится открытие фотовыставки «На границе земли и соленого моря». Выставка посвящена 80-летию Приморского края, проводится в рамках Международного Дальневосточного морского салона, совместно с приморским отделением Союза фотохудожников России, при поддержке департамента культуры администрации Приморского края.

Более 90 авторских работ, известных в Приморье и не только фотографов; Юрия Смитюка, Андрея Шпатак, Ольги Васик, Сергея Леонова , Игоря Бессараба, Андрея Михайлова и многих других.

Аутентичное, красочное, противоречивое и загадочное Приморье, в работах 30 фотохудожников Владивостока и Приморского края. Сквозь призму объектива фотохудожники постарались донести всю исключительность нашего края. Гости выставки смогут познакомиться с красотой Приморья, увидеть широту ландшафтов и великолепие Японского моря. Каждый сюжет фотовыставки — это небольшое и захватывающее приключение! Открытие чего-то нового всегда приятно радует, вдохновляет, заставляет задуматься. Новая фотовыставка не станет исключением. «Ждем всех желающих посетить Приморскую государственную картинную галерею, на Партизанском проспекте, 12 и окунуться в прекрасный мир творчества», — говорится в сообщении.

Выставка продлится до 29 июля. Цена билета: 100 руб. Справки по телефону: 242-72-17