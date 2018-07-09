«Волшебные» закладки для книг изготовят на мастер-классе в Войковском

«Королеву детской литературы» Эдит Несбит вспомнят в библиотеке № 21 на Космонавта Волкова 18 августа. Английской писательнице посвятят выставку и мастер-класс.

«В августе исполняется 160 лет со дня рождения Несбит, — говорится на официальном портале Централизованной библиотечной системы Северного округа. — Для читателей будет подготовлена книжная выставка о жизни и творчестве автора. Почитаем вслух и нарисуем иллюстрации к ее произведениям».

Также гостей ждет мастер класс по изготовлению «волшебной» закладки для книги.

Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Время начала: 12.00. (ео)