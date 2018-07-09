Ещё
«Волшебные» закладки для книг изготовят на мастер-классе в Войковском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

«Волшебные» закладки для книг изготовят на мастер-классе в Войковском 

Управа района Войковский 6 часов назад
Фото: Управа района Войковский
«Королеву детской литературы» Эдит Несбит вспомнят в библиотеке № 21 на Космонавта Волкова 18 августа. Английской писательнице посвятят выставку и мастер-класс.
«В августе исполняется 160 лет со дня рождения Несбит, — говорится на официальном портале Централизованной библиотечной системы Северного округа. — Для читателей будет подготовлена книжная выставка о жизни и творчестве автора. Почитаем вслух и нарисуем иллюстрации к ее произведениям».
Также гостей ждет мастер класс по изготовлению «волшебной» закладки для книги.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Время начала: 12.00. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Музей истории милиции работает на Выборгской Книжную выставку устроят в библиотеке Войковского района в честь юбилея Бориса Заходера День Государственного флага России отметят на Космонавта Волкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение