Музей Врубеля и Дни памяти царской семьи

Как сообщает Министерство культуры Омской области, с 13 по 17 июля Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля проводит Дни памяти царской семьи и приглашает омичей на специальные тематические лекции и экскурсии. Они пройдут в Генерал-губернаторском дворце (ул. Ленина, 23). Именно Генерал-губернаторский дворец несколько раз посещали представители императорской фамилии — в том числе, в 1891 году и сам наследник престола, будущий император Николай II

Первой, 13 июля в 17.00 состоится экскурсия "Взгляд в прошлое. Повседневная жизнь царской семьи". Затем, 14 июля в 14.00 — лекция "Великий князь Константин Константинович. Омские страницы истории". И, наконец, 17 июля в 17.00 — лекция "Несбывшиеся пожелания: тронное кресло императрицы Александры Федоровны".

Вход свободный, приглашаются все желающие.