Аул Кубачи в комиксах представили на этно-выставке в Махачкале

Аул Кубачи в комиксах представили на этно-выставке в МахачкалеУдивительные этно-комиксы на выставке «Кубачи, пирожки и туманы» представил в музее им. Тахо-Годи в Махачкале известный московский художник и литератор Борис Войцеховский , сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

«Очень важно помнить: это не энциклопедия кубачинской жизни, не словарь и не справочник. «Пирожками» называют родившиеся несколько лет назад в интернете стихи, главными отличительными признаками которых являются: четырехстопный ямб, отсутствие заглавных букв и знаков препинания и — довольно абсурдное содержание», — объясняет автор название выставки.

На выставке презентуют книгу художника «Кубачи. Всякое о всяком разном», рассказывающую об ауле Кубачи и о ее златокузнецах.

Фото: Gidatlinec (Суракат ал-Авари)