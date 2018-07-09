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Аул Кубачи в комиксах представили на этно-выставке в Махачкале
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Аул Кубачи в комиксах представили на этно-выставке в Махачкале 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Аул Кубачи в комиксах представили на этно-выставке в МахачкалеУдивительные этно-комиксы на выставке «Кубачи, пирожки и туманы» представил в музее им. Тахо-Годи в Махачкале известный московский художник и литератор Борис Войцеховский, сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана.
«Очень важно помнить: это не энциклопедия кубачинской жизни, не словарь и не справочник. «Пирожками» называют родившиеся несколько лет назад в интернете стихи, главными отличительными признаками которых являются: четырехстопный ямб, отсутствие заглавных букв и знаков препинания и — довольно абсурдное содержание», — объясняет автор название выставки.
На выставке презентуют книгу художника «Кубачи. Всякое о всяком разном», рассказывающую об ауле Кубачи и о ее златокузнецах.
Фото: Gidatlinec (Суракат ал-Авари)
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