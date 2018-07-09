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Назван супераргумент Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025
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Назван супераргумент Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Главным павильоном ЭКСПО-2025, если выставка будет проводиться в Екатеринбурге, станет центр патриотического и гражданского воспитания. Об этом, выступая на ИННОПРОМе-2018, заявил вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"Мы готовимся к итоговой презентации в Париже. Нужно за полчаса изложить всю аргументацию в доступной и понятной форме. Плюс — аспекты наследия выставки. Часть стран, которые проводят выставки, потом сносят до 70% построенного. Мы хотим по-другому. 550 гектаров застройки: проекты образования — уральская инженерная школа, павильоны «физика», «математика», «биология» и «медицина», — подчеркнул Высокинский, добавив, что вариант проигрыша в борьбе за право проведения ЭКСПО даже не рассматривается.
"Россия ни разу не проводила ЭКСПО. Это наш супераргумент, потому что мы во всех ЭКСПО участвовали, начиная с середины позапрошлого века. Мы это право заслужили, — отметил глава заявочного комитета Александр Чернов. — И второй аргумент: сам масштаб нашего государства и опыт проведения таких мероприятий".
ИННОПРОМ же, по словам Чернова, позволяет общаться и с лидерами общественного мнения, и с представителями министерств государств-участников выставки.
Выставка ИННОПРОМ будет проходить в Екатеринбурге до 12 июля включительно. Город, которому предстоит в 2025 году принять ЭКСПО, будет назван на Генеральной Ассамблее МБВ в ноябре нынешнего года. Помимо столицы Урала на него претендуют Баку и Осака.
Ранее по теме: ИННОПРОМ: корейцы представили национальную экспозицию
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