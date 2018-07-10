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Наталья Водянова, Полина Киценко и другие гости на открытии выставки «Жемчуг: сокровища морей и рек»
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Наталья Водянова, Полина Киценко и другие гости на открытии выставки «Жемчуг: сокровища морей и рек» 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 9 июля, в Москве состоялось официальное открытие выставки Музеев Катара «Жемчуг: сокровища морей и рек» в Государственном историческом музее. Всемирно известная коллекция жемчуга Музеев Катара прибыла в Москву в рамках перекрестного Года культуры Катара и России 2018Наталья Водянова, Полина Киценко и другие гости на открытии выставки «Жемчуг: сокровища морей и рек»Выставка предоставляет редкую
возможность увидеть своими глазами одно из прекраснейших собраний ювелирных
изделий с жемчугом. Более ста экспонатов отобраны куратором выставки,
знаменитым экспертом по жемчугу доктором Юбером Бари по всему миру, включая
страны Персидского залива, Европы и Азии. В центре
экспозиции — изысканные ювелирные изделия дома Cartier,
кольцо с жемчугом, принадлежавшее Элизабет Тейлор, брошь по  эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших
домов Европы, в том числе великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии
Австрийской.
Первыми с драгоценным собранием
Музеев Катара познакомились Наталья Водянова, Полина Киценко, Юлия
Визгалина, Ирина Вольская, Юрате Гураускайте, Андрей Фомин, Мадина Гогова,
Полина Аскери, Маргарита Пушкина, Ольга Орлова, Борис Белоцерковский, Дмитрий
Ханкин и другие
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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