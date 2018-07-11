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В Государственном историческом музее покажут жемчуг из Катара
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В Государственном историческом музее покажут жемчуг из Катара 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более 100 уникальных драгоценностей из жемчуга из музеев Катара, включая серьги Элизабет Тейлор и тиару эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской, покажут на выставке «Жемчуг: Сокровища морей и рек», которая откроется в московском Государственном историческом музее в среду, сообщает пресс-служба учреждения.
"Выставка продемонстрирует более 100 уникальных предметов, впервые познакомив москвичей с произведениями ювелирного и прикладного искусства из пресноводного жемчуга Средней Азии. Выставка музеев Катара организована Всемирным алмазным музеем на площадке Государственного исторического музея", — говорится в сообщении.
В центре экспозиции —ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской, отмечает пресс-служба.
"Выставка специально подготовлена музеями Катара для показа за рубежом. Это один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Россия станет шестой страной, где будут показаны великолепные произведения искусства, шедевры известнейших ювелирных домов. Прослеживая возникновение и развитие жемчужных промыслов, выставка рассказывает о древних способах добычи жемчуга, применявшихся ныряльщиками, и дает общее представление о торговле драгоценным товаром в странах Персидского залива", — подчеркивают в музее.
"Наш музей выбран не случайно, он обладает богатейшими коллекциями, в том числе и ювелирными. Достаточно часто здесь проходят выставки, посвященные декоративно-прикладному искусству. Эта выставка проходит в рамках перекрестного года Катара и России, и нам очень приятно, что выбрали именно ГИМ", — сказал на пресс-конференции директор ГИМ Алексей Левыкин.
Посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя в свою очередь отметил, что «Россия — страна с замечательной культурой, народ Катара с нетерпением ждет, что им покажут в рамках перекрестного года». По словам посла, запланировано около 42 мероприятий в России и Катаре.
Как рассказал куратор выставки Юбер Бари, чьи слова приводятся в сообщении музея, жемчуг издавна привлекал художников своим сдержанным изяществом и таинственностью. Экспозиция ответит на многие вопросы, связанные с этим природным чудом, в то же время увлекая посетителей в захватывающее путешествие по истории добычи жемчуга и торговли им в Катаре.
"Выставка станет крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим народам и странам стать еще ближе друг к другу", — добавил Бари.
Выставка пройдет с 11 июля по 1 октября.
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