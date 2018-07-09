В Москве 9 июля состоится открытие выставки «Жемчуг. Сокровища морей и рек» 

По словам куратора выставки Юбер Бари данная экспозиция должа стать крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России, что предоставит возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Куратор так же выражает надежду, что это «поможет нашим народам и странам стать еще ближе друг к другу». В церемонии будут участвовать Посол Государства Катар в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя, исполнительный директор Музеев Катара Мансур Аль-Махмуд и советник Министра культуры Российской Федерации Ольга Андоньева. Также посетить выставку собирается шейх Аль-Майяссы бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани. Центром экспозиции являются ювелирные изделия дома Cartier, среди которых жемчужные серьги Bulgari Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы. Посетители узнают об истории добычи и торговли жемчугом, на выставке будут представлены произведения ювелирного и прикладного искусства различных стран и эпох.