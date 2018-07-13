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Портал «бизнесюгры.рф» показали представителям 95 стран
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Портал «бизнесюгры.рф» показали представителям 95 стран 

АиФ Югра 4 часа назад
Фото: АиФ Югра
С 9 по 12 июля в Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка «Иннопром-2018». По предварительным оценкам, в выставке приняли участие более 5 тысяч посетителей из 95 стран мира и более 600 индустриальных компаний-экспонентов из 20 стран. В их числе и Фонд поддержки предпринимательства Югры.
«Югра известный и бесспорный лидер в области углеводородного производства. А теперь, в свете ориентации на цифровую экономику, у Фонда поддержки предпринимательства Югры есть большой проект, благодаря которому попутный нефтяной газ трансформируют сначала в электроэнергию, а затем в распределенные вычислительные мощности (в том числе, в центры хранения и обработки данных) Таким образом, углеводородную сущность мы превращаем в цифровые вычислительные мощности — самый востребованный на сегодня продукт», — поясняет генеральный директор Фонда Сергей Стручков.
Кроме этого Фонд представил на выставке единый портал «бизнесюгры.рф», который служит единым окном входа для инвесторов, бизнеса, для развития всей предпринимательской деятельности на территории округа, а также инновационные проекты по развитию социального предпринимательства, передает ugra-news.ru
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