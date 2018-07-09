Новое пространство в мастерской Давида Боровского

Мемориальный музей-мастерская Д. Л. Боровского, открытый в 2012 году, как филиал ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, в этом году получил дополнительные площади и возможности для своего развития. Макет нового пространства музея представили генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов и автор проекта, театральный художник, сын мастера Александр Боровский

В музее-мастерской появятся большой выставочный зал, макетная мастерская для обучения изготовлению театрального макета, а библиотека Давида Боровского пополнится специализированной литературой для художников театра.

В новом музейном пространстве молодые театральные художники смогут реализовать собственные идеи, получить уроки мастерства по созданиютеатрального макета, посмотреть и почитать альбомы и книги, встретиться с единомышленниками и мастерами сцены. Цель музея — стать не только площадкой для развития, но и поднять престиж профессии сценографа, задать высокую художественную планку.

Открытие новой мастерской запланировано на 2 июля 2019 года.

По информации пресс-службы ГЦТМ имени А. А. Бахрушина