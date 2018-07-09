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Новое пространство в мастерской Давида Боровского
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Новое пространство в мастерской Давида Боровского 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Мемориальный музей-мастерская Д. Л. Боровского, открытый в 2012 году, как филиал ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, в этом году получил дополнительные площади и возможности для своего развития. Макет нового пространства музея представили генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов и автор проекта, театральный художник, сын мастера Александр Боровский.
В музее-мастерской появятся большой выставочный зал, макетная мастерская для обучения изготовлению театрального макета, а библиотека Давида Боровского пополнится специализированной литературой для художников театра.
В новом музейном пространстве молодые театральные художники смогут реализовать собственные идеи, получить уроки мастерства по созданиютеатрального макета, посмотреть и почитать альбомы и книги, встретиться с единомышленниками и мастерами сцены. Цель музея — стать не только площадкой для развития, но и поднять престиж профессии сценографа, задать высокую художественную планку.
На презентацииприсутствовали известные педагоги, режиссёры, художники, артисты, в частности, Сергей Женовач, Владимир Машков, Александр Филиппенко. На презентации прозвучали слова благодарности Александру Журавскому, который, находясь на должности статс-секретаря-заместителя министра культуры РФ, поддержал идею расширения пространства музея.
Открытие новой мастерской запланировано на 2 июля 2019 года.
По информации пресс-службы ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
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