Программа Года культуры России и Катара включает более 40 мероприятий

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Более 40 мероприятий вошло в программу перекрестного года культуры России и Катара. Об этом сообщил на пресс-конференции в Историческом музее в Москве в понедельник посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"В рамках года культуры пройдет 42 мероприятия по 11 направлениям. Это, в частности, выставки, кино, музыка", — сказал он. Посол отметил большое значение совместного года культуры для развития взаимоотношений между Россией и Катаром.

Одним из важных мероприятий в рамках Года стала выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек», которая откроется 11 июля в Государственном историческом музее в Москве. В составе выставки 50 никогда ранее не выставлявшихся экспонатов, специально отобранных для показа в России.