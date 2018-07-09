Ещё
Программа Года культуры России и Катара включает более 40 мероприятий
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Программа Года культуры России и Катара включает более 40 мероприятий 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 40 мероприятий вошло в программу перекрестного года культуры России и Катара. Об этом сообщил на пресс-конференции в Историческом музее в Москве в понедельник посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
"В рамках года культуры пройдет 42 мероприятия по 11 направлениям. Это, в частности, выставки, кино, музыка", — сказал он. Посол отметил большое значение совместного года культуры для развития взаимоотношений между Россией и Катаром.
Одним из важных мероприятий в рамках Года стала выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек», которая откроется 11 июля в Государственном историческом музее в Москве. В составе выставки 50 никогда ранее не выставлявшихся экспонатов, специально отобранных для показа в России.
Торжественное открытие перекрестного Года культуры Россия — Катар состоялось 24 февраля в театре оперы в столице эмирата Дохе. Инициатива о проведении в 2018 году перекрестного Года культуры была выдвинута на встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в мае 2016 года. Соглашение было подписано в ноябре 2017 года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
ТАСС: последние новости
"Уралвагонзавод" начнет серийное производство нового трамвая в декабре 2018 года Торговый дом "Сделано в Удмуртии" будет продвигать системы отопления от завода "Купол" Тульский завод "Октава" впервые показал новую аппаратуру спецсвязи на ИННОПРОМе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение