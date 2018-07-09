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В волгоградском музее Машкова состоится акция «Интеллектуальный июль»
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В волгоградском музее Машкова состоится акция «Интеллектуальный июль» 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
С 13 по 27 июля в выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится акция «Интеллектуальный июль», в ходе которой посетителям расскажут об особенностях современного искусства России.
По данным пресс-службы областного комитета культуры, в ходе мероприятия будет использована экспозиция «Актуальная Россия: игра в классиков», которая представлена более 100 произведениями 50 современных российских художников.
В день открытия в 17.00 состоится авторская экскурсия по данной выставке. 19 июля пройдет лекция «У истоков актуального искусства. Часть I», которую проведет Любовь Яхонтова — арт-директор галереи «Art-Ra» (Москва).
20 и 21 июля пройдет творческая встреча «Rewind2018». 25 июля посетители увидят уникальные кадры и видеоинтервью с классиками отечественного актуального искусства. Также в рамках проекта состоятся два занятия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие выставки состоится в 17.00. Экспозиция будет работать до 29 июля.
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