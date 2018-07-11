Искусство Казахстана украсило фестивальные площадки «Славянского базара»

Яркое и самобытное искусство мастеров братского народа Казахстана заявит о себе 11 июля на «Славянском базаре в Витебске», сообщает БЕЛТА. Одним из самых ярких событий дня, по мнению агентства, станет гала-концерт «Искусство великой степи».

В концертном зале «Витебск» зрителей ждет встреча как с давними друзьями форума — Розой Рымбаевой, Нагимой Ескалиевой и другими, так и с победителями и призерами конкурса молодых исполнителей разных лет. Среди них — обладатель третьего места на 20-м фестивале Алишер Каримов, современный покоритель музыкальных олимпов Азии, обладатель Гран-при на «Славянском базаре» в 2015 году Димаш Кудайберген. Его армия поклонников продолжает расти, и это еще одна из причин ожидаемого аншлага, убеждены организаторы фестиваля.

Кроме того, в программу «Славянского базара» в этом году возвращается кинодебюты. И откроет их показ пронзительной исторической драмы «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева. Через историю любви и разлуки матери и сына рассказывается история жизни целого поколения народа. Стартует в этот день и проект «Кукольный квартал»: первой на сцене Белорусского театра «Лялька» будет показана фантасмагория «Мертвые души».

А театральные встречи готовят поклонникам Мельпомены рандеву с Олегом Меньшиковым на сцене академического театра им. Я. Коласа. В спектакле-концерте «Оркестр мечты. Медь» он предстанет сразу в двух ипостасях: режиссера и актера.

Примет первых гостей еще одна фестивальная площадка — Витебская областная филармония. Здесь состоится концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» под руководством Светланы Безродной.

Для участников XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» вечер 11 июля станет решающим: после второго дня выступлений жюри останется лишь суммировать баллы и распределить места, выбрать обладателей специальных призов и, конечно, Гран-при.

Начнут сегодня работу и сразу три разноплановые выставки. В Художественном музее гостей ожидает арт-проект «Магия цвета». Он соединит персональную выставку живописи и графики уроженца Витебска Олега Крошкина и презентацию фильма-портрета о его творчестве из цикла «Современная живопись Беларуси» Олега Лукашевича и Александра Алексеева . А позже в этих же залах произведения из собрания художественного музея напомнят об умении созерцать прекрасное, прислушиваться к звукам музыки, видеть изменчивую природу мира. И еще один приятный сюрприз: выставочный проект RELAX приглашает познавать искусство как своеобразную форму арт-терапии.

А в Летнем амфитеатре будет снова звучать вечная музыка. Гостей приглашает сразу два концерта — программа «Этот удивительный мир» от арт-группы «Хор Турецкого» и «МОНО…» от неутомимой Ирины Аллегровой.