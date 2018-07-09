Экоквест и флористический мастер-класс провели в парке «Кузьминки»

Литературный музей-центр Константина Паустовского в субботу, 7 июля, представил в парке «Кузьминки» программу литературно-экологического фестиваля «Летние дни». Как сообщили в пресс-службе музея, активности проходили в летней беседке.

Для взрослых посетителей работала выставка «Тарусские страницы», а в 17.00 состоялся показ документального фильма Владимира Непевного «Паустовский. Последняя глава».

Кроме того, дети принимали участие в музейном занятии «В гостях у Паустовского или о чем могут рассказать старинные вещи», мастер-классе «Растрепанный воробей» и экоквесте «В поисках волшебного дерева». (вт)