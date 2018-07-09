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УГМК планирует начать выпуск высокочистого теллура в 2019 году
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УГМК планирует начать выпуск высокочистого теллура в 2019 году 

ТАСС 5 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует начать выпуск высокочистого теллура (используется при производстве солнечных батарей) с 2019 года. Об этом сказал журналистам гендиректор УГМК Андрей Козицын на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
"Новые технологии мы демонстрируем в разных направлениях деятельности компании. Так, в следующем году планируем выпуск высокочистого теллура — пять девяток, а также сурьмы и олова практически из отходов основного производства. Этого мы не делали никогда", — сказал он.
На данный момент ведутся опытно-промышленные испытания. Компания не раскрывает информацию о сумме инвестиций в проект и данные о предполагаемых покупателях.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.
О выставке
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
ТАСС: последние новости
Торговый дом "Сделано в Удмуртии" будет продвигать системы отопления от завода "Купол" Тульский завод "Октава" впервые показал новую аппаратуру спецсвязи на ИННОПРОМе Проектные работы на "Екатеринбург Арене" будут завершены до конца года
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