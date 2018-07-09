УГМК планирует начать выпуск высокочистого теллура в 2019 году

"Новые технологии мы демонстрируем в разных направлениях деятельности компании. Так, в следующем году планируем выпуск высокочистого теллура — пять девяток, а также сурьмы и олова практически из отходов основного производства. Этого мы не делали никогда", — сказал он.

На данный момент ведутся опытно-промышленные испытания. Компания не раскрывает информацию о сумме инвестиций в проект и данные о предполагаемых покупателях.

УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

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