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В КЦ «Зеленоград» заработали три новых выставки
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В КЦ «Зеленоград» заработали три новых выставки 

Префектура Зеленоградского административного округа 4 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В минувшие выходные в фойе Культурного центра «Зеленоград» открыты три новых экспозиции. Свои работы представили художницы Галина Кузнецова и Марина Липилина, а также фотограф Андрей Кузнецов.
Галина Кузнецова представила выставка живописи в технике Fluid Art. Это абстрактная техника живописи жидким акрилом. Особенностью является преобладание мягких, текучих форм и цветовых пятен, которая достигается средством работы с жидкими по консистенции материалами. Абстрактная живопись, демонстрирует сочетание различных цветовых пятен, не очевидных линий и форм, пробуждает фантазийные образы.
На выставке графики Марины Липилиной можно увидеть рисунки в стиле «магического реализма», фантастические персонажи, иллюстрации к произведениям Г. Ф. Лавкрафта, Ч. Мьевиля, образы из мифологии и фантастические города. Отдельно стоят серии работ «Шушпанчик» и «Дирижабли», выполненные в стилистике стимпанка.
В свои работы художница привносит ощущение гармоничности бытия, свойственное ее внутреннему миру, а также впечатления, наблюдения и эмоциональное восприятие красоты природы, поэзию повседневности и ценности человеческой личности. В произведениях Марины Липилиной создается глубокий художественный образ — она стремится наполнить изображения динамикой и прочесть многослойную историю с ее характерными взаимоотношениями и жизненным укладом. На графических листах художницы будто оживают и неспешно рассказывают свою историю реальные пейзажи и увиденные во сне миры.
Также в КЦ «Зеленоград» заработала фотовыставка Андрея Кузнецова.
Познакомиться с выставками можно ежедневно до 9 августа с 10.00 до 21.00. Вход свободный.
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