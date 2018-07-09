В КЦ «Зеленоград» заработали три новых выставки

В минувшие выходные в фойе Культурного центра «Зеленоград» открыты три новых экспозиции. Свои работы представили художницы Галина Кузнецова и Марина Липилина, а также фотограф Андрей Кузнецов

Галина Кузнецова представила выставка живописи в технике Fluid Art. Это абстрактная техника живописи жидким акрилом. Особенностью является преобладание мягких, текучих форм и цветовых пятен, которая достигается средством работы с жидкими по консистенции материалами. Абстрактная живопись, демонстрирует сочетание различных цветовых пятен, не очевидных линий и форм, пробуждает фантазийные образы.

На выставке графики Марины Липилиной можно увидеть рисунки в стиле «магического реализма», фантастические персонажи, иллюстрации к произведениям Г. Ф. Лавкрафта, Ч. Мьевиля, образы из мифологии и фантастические города. Отдельно стоят серии работ «Шушпанчик» и «Дирижабли», выполненные в стилистике стимпанка.

В свои работы художница привносит ощущение гармоничности бытия, свойственное ее внутреннему миру, а также впечатления, наблюдения и эмоциональное восприятие красоты природы, поэзию повседневности и ценности человеческой личности. В произведениях Марины Липилиной создается глубокий художественный образ — она стремится наполнить изображения динамикой и прочесть многослойную историю с ее характерными взаимоотношениями и жизненным укладом. На графических листах художницы будто оживают и неспешно рассказывают свою историю реальные пейзажи и увиденные во сне миры.

Также в КЦ «Зеленоград» заработала фотовыставка Андрея Кузнецова.

Познакомиться с выставками можно ежедневно до 9 августа с 10.00 до 21.00. Вход свободный.