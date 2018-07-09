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РФ и Египет подписали меморандум о намерениях организовать выставку в Каире в 2019 году
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РФ и Египет подписали меморандум о намерениях организовать выставку в Каире в 2019 году 

ТАСС 13 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. РФ и Египет подписали меморандум о намерениях организовать глобальную промышленную и технологическую выставку и форум в международном выставочном центре Египта в Каире в октябре 2019 года, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Меморандум о взаимопонимании о развитии двухстороннего сотрудничества в области организации выставок и мероприятий дописали генеральный менеджер Международного выставочного центра Египта Моххамед Эламин Адель Абдельгаффар Рамадан и президент группы компаний «Формика» Максим Зверков.
Россия станет страной-партнером промышленно-технической выставки и форума Arabia-2019 в Каире, российская группа компаний «Формика» станет организатором выставки, сообщили ранее ТАСС в «Формике».
Меморандум предусматривает совместную организацию 10-13 октября 2019 года Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя Arabia-2019» в Каире. «Большая индустриальная неделя Arabia-2019» станет первой международной выставкой и форумом за рубежом, организованной российской стороной", — отмечают в «Формике».
Участие в форуме планируют более 100 международных компаний. Акцент 2019 года будет сделан на Северную и Центральную Африку, а также Ближний Восток.
Создание промзоны
Ранее, 23 мая, Россия и Египет подписали документы, предусматривающие создание в Египте российской промышленной зоны. Египет гарантирует резидентам российской промзоны налоговую стабильность.
Соглашение заключено сроком на 50 лет и будет автоматически обновляться, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие. Промзона расположится на востоке Порт-Саида. Первый этап создания зоны, которая станет частью экономического района Суэцкого канала, предусматривает освоение 5,2 млн кв. метров.
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