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Россия поможет организовать выставку ARABIA-2019
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Россия поможет организовать выставку ARABIA-2019 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Россия поможет организовать Всемирную промышленно-техническую выставку и форум «Большая индустриальная неделя ARABIA-2019», которые пройдут в Международном выставочном центре Египта в Каире. Меморандум о развитии двустороннего сотрудничества в области организации выставок и мероприятий между группой компаний «Формика» и Национальной компанией выставок и международных конференций подписан на стенде Минпромторга на ИННОПРОМ-2018, сообщает пресс-центр международной промышленной выставки.
Документ в присутствии министра промышленности и торговали РФ Дениса Мантурова подписали президент группы компаний «Формика» Максим Зверков и генеральный менеджер Международного выставочного центра Египта Моххамед Эламин Адель Абдельгаффар Рамадан.
"Большая индустриальная неделя ARABIA-2019" станет первой международной выставкой и форумом за рубежом, организованной российской стороной, — отмечает пресс-центр.
В форуме в Каире планируют принять участие более ста международных компаний-производителей решений для промышленности.
"Акцент 2019 года будет сделан на Северную и Центральную Африку, а также Ближний Восток, поэтому основными участниками индустриальной недели станут владельцы, руководители и представители производящих промышленную продукцию компаний из Египта, Гвинеи, Израиля, Ирана, Катара, ОАЭ, Омана, Туниса и других. Основные тематики — «Инжиниринг», «Компоненты для производств», «Технологии для энергетики», «Транспортное машиностроение», «Автоматизация производства», «Станки и оборудование», «Цифровое производство», — говорится в сообщении пресс-центра.
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