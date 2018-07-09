В Дарвиновском музее состоялось открытие выставки «Гений в собачьей шкуре»

На днях на летней площадке Дарвиновского музея — на Крыше — торжественно открылась выставка о принципиально новом подходе к воспитанию и тренировке собак «Гений в собачьей шкуре». Об этом сообщается на сайте музея.

На церемонии открытия заведующая выставочным отделом Яна Шклярская поблагодарила автора за сотрудничество и поддержала главную идею выставки: собака — это личность, наделенная разумом, эмоциональными переживаниями и своим особенным взглядом на окружающий мир.

Автор выставки Ольга Кажарская рассказала об издательстве Dogfriend Publishers, главной задачей которого является просветительская деятельность в рамках Новой школы кинологии, полностью исключающей насилие. Она выразила надежду на то, что выставка поможет посетителям избавиться от заблуждений, опровергнет мифы о собаке, как о примитивном существе.