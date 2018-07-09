В Культурном центре «Интеграция» состоится благотворительный аукцион в преддверии закрытия выставки «Нулевая гравитация подсознательного»

10 июля в преддверии закрытия выставки «Нулевая гравитация подсознательного», которая проходит при информационной поддержке фонда помощи детям «Обнаженные сердца» в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского, состоится закрытое мероприятие — благотворительный аукцион в поддержку юного художника Маркуса Мартиновича.

Цель мероприятия — поддержать гениального художника Маркуса Мартиновича. Маркус — аутист с тяжелой формой эпилепсии. Он не имеет ни малейшего представления о тенденциях современного искусства, не может выразить свои чувства вербальными средствами. Он обращается к визуальному языку, начиная собственный диалог со зрителем. Художнику всего 11 лет, а он уже состоялся как автор, стал заметным явлением современной культурной жизни и стал частью искусства XXI века. За плечами юного автора несколько выставок в России и в Германии. Его картины пользуются спросом в среде коллекционеров современного искусства. Многие работы нашли место в собраниях европейских ценителей живописи и были по достоинству оценены профессионалами.

На благотворительном аукционе в качестве лотов будут представлены пять работ Маркуса Мартиновича.

Все вырученные средства пойдут на лечение Маркуса — противоэпилептические препараты, стероидные гормоны, соблюдение кетогенной диеты. Весь комплекс лечения ждет Маркуса уже осенью этого года.