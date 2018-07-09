Выставка Анастасии Потемкиной закроется в галерее «Пересветов переулок»

Выставка Анастасии Потемкиной «Выдержки из переписки с друзьями» закроется в галерее «Пересветов переулок» в воскресенье, 15 июля.

Экспозиция представляет собой инсталляцию, состоящую из фотографий и видео. Работа Анастасии — это необычное исследование города в качестве естественного места обитания живых существ, которые сражаются за «место под солнцем». На выставке также представлены работы, посвященные различным формам и функциям влаги.

Художница отметила, что для раскрытия темы необходимо было исследовать дикорастущие городских растений. Именно они, по мнению автора, являются частью общества, которая существует вне классовых структур.

Девиз выставки: «Экология вместо политики и биология вместо религии».

Все желающие еще могут успеть посмотреть экспозицию до конца недели. Подробности инсталляции указаны на официальном сайте галереи.

Фото: официальный сайт галереи «Пересветов переулок»