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Выставка Анастасии Потемкиной закроется в галерее «Пересветов переулок»
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Выставка Анастасии Потемкиной закроется в галерее «Пересветов переулок» 

Управа Даниловского района города Москвы 4 часа назад
Фото: Даниловский вестник
Выставка Анастасии Потемкиной «Выдержки из переписки с друзьями» закроется в галерее «Пересветов переулок» в воскресенье, 15 июля.
Экспозиция представляет собой инсталляцию, состоящую из фотографий и видео. Работа Анастасии — это необычное исследование города в качестве естественного места обитания живых существ, которые сражаются за «место под солнцем». На выставке также представлены работы, посвященные различным формам и функциям влаги.
Художница отметила, что для раскрытия темы необходимо было исследовать дикорастущие городских растений. Именно они, по мнению автора, являются частью общества, которая существует вне классовых структур.
Девиз выставки: «Экология вместо политики и биология вместо религии».
Все желающие еще могут успеть посмотреть экспозицию до конца недели. Подробности инсталляции указаны на официальном сайте галереи.
Фото: официальный сайт галереи «Пересветов переулок»
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