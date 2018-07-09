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Чернецкий рассказал о крупнейших контрактах «Иннопрома»
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Чернецкий рассказал о крупнейших контрактах «Иннопрома» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий сегодня прокомментировал масштаб контрактов на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».
В качестве примера Чернецкий привел расширение парка самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии». «Сумму я не буду называть, сам гендиректор должен назвать», — заявил сенатор, отметив, что контракт «позволит „Уральским авиалиниям“ превратиться в одного из главных перевозчиков в нашей стране».
«Я привел пример, насколько масштабные вопросы решаются на этих выставках», — отметил Чернецкий.
«ФедералПресс» напоминает, что международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге в девятый раз. Страной-партнером является Южная Корея.
Фото: aceebee, CC-BY-SA-2.0
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