Чернецкий рассказал о крупнейших контрактах «Иннопрома» 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

«Не вандализм, а искусство». В Нижневартовске проходит первый в Югре стрит-арт фестиваль «Арт-квартал»

«Это прежде всего нетворкинг». Тюменские компании могут привезти контракты с «Иннопрома», но осторожны в прогнозах