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Преступления против картин
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Преступления против картин 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Индикатор
На лекции вы сможете послушать истории нападений на произведения искусства и их восстановления, узнать, какие шедевры пострадали от рук вандалов и чем те руководствовались, как охраняют знаменитые картины и скульптуры и бывает ли так, что вандализм идет во благо. Лектор — искусствовед, преподаватель теории и истории изобразительного искусства Наталья Вострикова.
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