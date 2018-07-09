Ещё
XIX Московский Международный Фестиваль воздушных шаров 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

XIX Московский Международный Фестиваль воздушных шаров 2018 

CHIPS journal 4 часа назад
Фото: CHIPS journal
С 25 по 28 сентября 2018 года в Москве в рамках выставки «Мир Детства» пройдет XIX Международный Фестиваль воздушных шаров.
Сотни тысяч шаров заполнят один из павильонов Экспоцентра на Красной Пресне. Лучшие команды художников-оформителей из разных уголков России и мира будут создавать свои воздушные композиции, фигуры, букеты, костюмы и многое другое.
Фестиваль — это 4 дня соревнований международных команд с нешуточным накалом страстей. Тема фестиваля: «Магия и чародейство!». Команды сразятся в шести номинациях: «Большая скульптура», «Колонна из шаров», «Букет для доставки», «Костюм из воздушных шаров», «Черный ящик» и самая быстрая номинация -«12 минут».
Бесплатные билеты можно получить заранее, зарегистрировавшись на сайте выставки
CHIPS journal: последние новости
Фильм «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» Рождество в Музее Москвы Фестиваль «Акрополис-2018» в Саду «Эрмитаж»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение