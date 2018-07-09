XIX Московский Международный Фестиваль воздушных шаров 2018

С 25 по 28 сентября 2018 года в Москве в рамках выставки «Мир Детства» пройдет XIX Международный Фестиваль воздушных шаров.

Сотни тысяч шаров заполнят один из павильонов Экспоцентра на Красной Пресне. Лучшие команды художников-оформителей из разных уголков России и мира будут создавать свои воздушные композиции, фигуры, букеты, костюмы и многое другое.

Фестиваль — это 4 дня соревнований международных команд с нешуточным накалом страстей. Тема фестиваля: «Магия и чародейство!». Команды сразятся в шести номинациях: «Большая скульптура», «Колонна из шаров», «Букет для доставки», «Костюм из воздушных шаров», «Черный ящик» и самая быстрая номинация -«12 минут».

Бесплатные билеты можно получить заранее, зарегистрировавшись на сайте выставки