Выиграй билеты на «Последний Большой Стиль»

В Гранатном Дворе на Патриарших прудах открылась выставка гениев ар-деко. На ней представлены работы Льва Бакса, Эрте, Жоржа Барбье, Рауля Дюфи и других художников. Корреспондент «Собеседника» побывал на церемонии открытия выставки и узнал, почему на ней стоит побывать.

На закрытой церемонии собралась вся модная Москва. Дамы в дизайнерских платьях, мужчины в костюмах — одним словом, обстановка торжественная и соответствует теме выставки — «Парижская мода». Удивительно, как в мире пересекаются события: в Москве выставка ар-деко, а в Париже Неделя высокой моды.

Ая ("Город 312")

Сам стиль ар-деко также зародился во Франции в 1920-е годы и просуществовал до Второй мировой войны. Его отличительные черты — роскошь и шик, но при этом лаконичность и изысканность. Ар-деко считается последним «большим стилем». Это означает, что во времена его существования одной эстетической идее было подчинено всё: и архитектура, и дизайн интерьера, и одежда, и даже автомобили.

Среди представленных в Гранатном дворе работ больше всего привлекают внимание картины двух художников — французского Рене Грю и нашего соотечественника Эрте (Романа Тыртова). Когда смотришь на картины, видишь не просто эскизы нарядов из коллекций модных домов, но художественный образ, историю, сюжет. При том эти художники абсолютно не похожи между собой.

Грю считается величайшим иллюстратором ХХ века. В основном он работал с Dior, а также с Lanvin, Balenciaga и другими модными домами. Художник создавал для них невероятные по эстетике и лаконичности рекламные компании. «Грю удивительно чувствовал женщин. В отличие от Эрте, у которого чистый ар-деко, более холодный стиль, у Грю три мазка — и вот она женщина. Несколько цветов, силуэта даже может на быть, и в них — женственность», — отмечает галерист Сергей Крылов

Эрте нельзя назвать художником в привычном понимании этого слова, поскольку он занимался и иллюстрациями для журналов (Harper’s Bazаar и Vogue), и сценографией для спектаклей и мюзиклов, и костюмами, а также работал модельером. Его картины сюжетны и театральны, поскольку он отдал огромную часть своей жизнь кино и театру. Произведения, которые представлены на выставке, были выполнены Эрте в 70-е годы по мотивам собственных работ 20-х годов — как раз времён стиля ар-деко. На основе своих эскизов он создал настоящие шедевры в технике шелкографии, которая считается самой сложной и дорогой и в наше время.

Выставка гениев ар-деко в Гранатном Дворе даёт возможность познакомиться с работами удивительных людей. Даже если вам не близка высокая мода и вы считаете, что совершенно ничего не понимаете в дизайнерских платьях, её стоит посетить, потому что это не только про наряды — это про искусство, про работы, которые скорее всего понравятся вам просто эстетически. А значит, есть вероятность, что это разбудит интерес и к стилю ар-деко, и к личностям, которые творили в его эпоху.

Для посетителей выставка в Гранатном Дворе открыта до 15 августа ежедневно с 11:00 до 21:00. И вы можете попасть на нее совершенно бесплатно, приняв участие в розыгрыше двух билетов в инстаграме @sobesednik_beauty.

Что для этого требуется:

1. Подписаться на странички @sobesednik_beauty и @yardgranat

2. Отметить в комментариях под постом о конкурсе двух человек, которым может быть интересно мероприятие.

Победитель будет определен с помощью рандомайзера 13 июля. Результаты будут опубликованы на странице sobesednik_beauty в Instagram.

Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие БОЛЬШЕ 15 участников. Написать комментарий можно НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество раз при условии, что вы каждый раз будете отмечать РАЗНЫХ людей. География проведения конкурса — Москва.

Адрес выставки:Культурно-выставочный центр «Гранатный Двор» (ул. Спиридоновка, 3–5; метро «Тверская», «Арбатская»).