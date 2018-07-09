Музей истории милиции работает на Выборгской 

Музей истории УВД по Северному округу открыт в здании управления на Выборгской улице. Основой экспозиции стали материалы, которые в течение нескольких лет собирали в районных отделениях милиции.
Как уточнили в ведомстве, инициатором создания музея выступил заместитель начальника УВД по САО, полковник внутренней службы Владимир Сухоставец. Гости смогут увидеть изъятое оружие — пистолеты, карабины, ножи, а также набор для дактилоскопии и бланки протоколов, милицейскую фуражку и газетные статьи полувековой давности о деле Мосгаза, мундир генерал-майора милиции Виктора Иванова, приглашённого консультантом на фильм «Рождённая революцией». (ео)