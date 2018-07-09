Ещё
Музей истории милиции работает на Выборгской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Музей истории милиции работает на Выборгской 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Музей истории УВД по Северному округу открыт в здании управления на Выборгской улице. Основой экспозиции стали материалы, которые в течение нескольких лет собирали в районных отделениях милиции.
Как уточнили в ведомстве, инициатором создания музея выступил заместитель начальника УВД по САО, полковник внутренней службы Владимир Сухоставец. Гости смогут увидеть изъятое оружие — пистолеты, карабины, ножи, а также набор для дактилоскопии и бланки протоколов, милицейскую фуражку и газетные статьи полувековой давности о деле Мосгаза, мундир генерал-майора милиции Виктора Иванова, приглашённого консультантом на фильм «Рождённая революцией». (ео)
Управа района Войковский: последние новости
«Волшебные» закладки для книг изготовят на мастер-классе в Войковском Книжную выставку устроят в библиотеке Войковского района в честь юбилея Бориса Заходера Школьники из Войковского увидели одну из постановок Молодежного театра Вячеслава Спесивцева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение