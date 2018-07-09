Проектные работы на «Екатеринбург Арене» будут завершены до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. / ТАСС /. Проектные работы по демонтажу временных трибун на стадионе «Екатеринбург Арена» будут завершены до конца года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Временные трибуны были установлены на «Екатеринбург Арене» для выполнения требований ФИФА по вместимости болельщиков на стадионе. Екатеринбург провел четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, который впервые в истории проводился в России.

"Необходимо завершить проектные работы по стадиону, которые будут вместимостью 20-30 тыс. человек без временных трибун с полностью огороженным контуром. Сегодня ведутся проектные работы. Я думаю, что мы их завершим примерно до конца года, уже после этого будет понятна сумма затрат, которая необходима на демонтаж", — сказал Орлов.

Он уточнил, что у Свердловской области есть четкое понимание, как объекты, задействованные под чемпионат, будут использованы в качестве наследия. «Благодаря чемпионату мира по футболу произошло совершенствование наших гостиничных сервисов, потому что именно по этим компонентам нас и будут оценивать в рамках подведения итогов по заявочной кампании „Экспо-2025“ (Екатеринбург участвует в конкурсе на проведение всемирной универсальной выставки „Экспо-2025“ — прим. ТАСС). Конечно, если мы в состоянии принять такой объем гостей за две недели, — конечно в состоянии, будем принять миллионы человек в течение полугода, когда будет проходить выставка», — сказал Орлов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ

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