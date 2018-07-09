Литературная выставка, посвященная Ханбиче Хаметовой открылась в Махачкале

Литературная выставка, посвященная Ханбиче Хаметовой открылась в МахачкалеСегодня, 9 июля, в махачкалинской Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова открылась книжная выставка «Искусно сотканный ковер».

Выставка приурочена к к 80-летию со дня рождения поэтессы Ханбиче Хаметовой.

На выставке можно увидеть сборники стихов и поэм поэтессы, включая произведения «Узоры дум», «Белая песня», «Доверие», «Орлиное пламя» и др.

Первая публикация Хаметовой появилась в 1958 году, ее произведения издаются на русском и родном языке.

Также у поэтессы большой профессиональный опыт за плечами, она работала учительницей, методистом Института усовершенствования учителей республики, сотрудником научно-исследовательского института школ им. А. Тахо-Годи, секретарем Правления Союза писателей Дагестана, руководила секцией лезгинских писателей. В настоящее время, Хаметова редактор журнала «Соколенок» на лезгинском языке.

Фото: http://shiirar.ru