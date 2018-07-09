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В Москве открылась выставка легендарного фотографа Стива Маккарри
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В Москве открылась выставка легендарного фотографа Стива Маккарри 

Журнал ОК! 3 часа назад
В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре, 10 открылась персональная выставка всемирно известного фотографа Стива МакКарри «Нерассказанная история». Проект, созданный при поддержке Государственного Эрмитажа, объединил более 80 работ, призванных раскрыть творческий метод автора и впервые познакомить зрителя с процессом его работы репортажным фотографом, включая фрагменты из записных книжек, маршруты его перемещений, уникальные серии снимков.
Кстати, в рамках выставки Московский музей современного искусства и сеть винотек SimpleWine запустили совместную акцию «Вина с обложки». Первая тысяча винных ценителей художественных этикеток получит сертификат на посещение выставки и сумку, выпущенную ограниченным тиражом к запуску проекта. Акция действует с 3 июля во всех винотеках SimpleWine в Москве. Кроме того, ММОМА и компания BMWGroup Russia в первый день работы проекта объявили фотоконкурс, победители которого отправятся на международную ярмарку Paris Photo 2018.
Партнерами проекта выступили компании BMW Group Russia и Simple. «Нерассказанная история» открыт до 2 сентября в ММОМА на Гоголевском бульваре, 10.
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