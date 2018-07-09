В Москве открылась выставка легендарного фотографа Стива Маккарри

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре, 10 открылась персональная выставка всемирно известного фотографа Стива МакКарри «Нерассказанная история». Проект, созданный при поддержке Государственного Эрмитажа , объединил более 80 работ, призванных раскрыть творческий метод автора и впервые познакомить зрителя с процессом его работы репортажным фотографом, включая фрагменты из записных книжек, маршруты его перемещений, уникальные серии снимков.

Кстати, в рамках выставки Московский музей современного искусства и сеть винотек SimpleWine запустили совместную акцию «Вина с обложки». Первая тысяча винных ценителей художественных этикеток получит сертификат на посещение выставки и сумку, выпущенную ограниченным тиражом к запуску проекта. Акция действует с 3 июля во всех винотеках SimpleWine в Москве. Кроме того, ММОМА и компания BMWGroup Russia в первый день работы проекта объявили фотоконкурс, победители которого отправятся на международную ярмарку Paris Photo 2018.

Партнерами проекта выступили компании BMW Group Russia и Simple. «Нерассказанная история» открыт до 2 сентября в ММОМА на Гоголевском бульваре, 10.