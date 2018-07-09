Самый известный художник Салехарда: о вдохновении и трудных моментах

Картины Николая Шустовских — висят в каждом втором доме окружной столицы. Художник родился в Тюменской области, но в нашем городе прожил всю сознательную жизнь. Шустовских создатель гербов Салехарда и ЯНАО, городской площади Победы, высшей награды Салехарда, автор сотен выставок.

Корреспондент «Красного Севера» навестил ямальского живописца и поговорил с ним о любимых картинах и творческом пути.

— Я пишу, только когда добрый. Иначе никак. Работы передают состояние зрителю, — начинает свой рассказ герой. — Была у меня когда-то картина «Танец шамана». После работы над ней болел больше месяца. Верю в сильную энергию народов Севера. Жил с ними в прямом контакте пару дней — больше нет. Запоминаю все моментально. Достаточно несколько минут посмотреть на объект, и в голове все детально откладывается!

Едва войдешь в дом художника, с большого полотна на тебя глядят ласковые волчьи глаза. В соседних рамах заточены оранжевые закаты и январская утренняя тишь. Изумрудные полосы северного сияния манят, вытягивают зрителя из пучины городской суеты. Ямал — главное вдохновение Шустовских. Большинство его работ посвящены близкой сердцу тундре. Ей художник проникся с детства и в юности не смог променять на Москву, которая сулила столько перспектив.

Холсты Шустовских разошлись по миру. Осталось около 20 картин, ожидающих новых владельцев. Персональные выставки начались еще в школе. В 14 — появилась первая запись в трудовой — работал в Окружном доме народов Севера, создавал театральные декорации.

— По поведению в школе были двойки, а вот по рисованию — одни пятерки, — ­ смеется герой.

В 1975 году Шустовских закончил академию им. В. И. Сурикова в Москве. Затем работал в Красноярске. В 80-м вернулся в Салехард, трудился в «Геологе». С 92-го года возглавлял «Салон художника», где под его руководством находилось больше 20 мастеров.

В комнате художника тесно. По всему периметру крошечной комнаты, на полу и на стене, пристроились пестрые зарисовки поздней осени, зимы и лета. Медовый, небесный, алый — смесь цветов при первом же взгляде отправляет всяк входящего в другое измерение. В мир магического нетронутого цивилизацией Ямала.

Одна из картин в мастерской явно выбивается из общей концепции. «Родина-мать» — душевная исповедь художника. На ней женщина с младенцем идёт от лунной тьмы к свету. На заднем фоне узнаются деревянные постройки старинного Обдорска.

— Писал ее в 90-х годах. Это было очень темное время. Помню всеобщее томительное ожидание. Ничего не было. Одна надежда. Предлагали за нее огромные деньги, но продать ее так и не смог. Конечно, был шанс уехать. Но тут другое: Ямал затягивает. Я очень рад, что могу служить нашей земле, оставить после себя важную часть души.