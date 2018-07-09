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На Курском почтамте открылась выставка к Дню российской почты
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На Курском почтамте открылась выставка к Дню российской почты 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
На ней представлены несколько десятков открыток из коллекции курского филокартиста Маргариты Росляковой
Основу экспозиции составляют карточки советского периода, объединённые почтовой тематикой, с изображением почтальонов разных стран, атрибутов письма, почтовых ящиков.
Большую часть занимают открытки 50-х годов прошлого столетия, посвящённые теме письма в живописи. Среди них изображения репродукций известных картин. В их числе картина И. Репина «Запорожцы пишут письмо султану», Н. Терпсихорова «Письмо с фронта». Кроме этого, на выставочных стендах демонстрируется серия почтовых карточек, повествующая об истории развития почты на Руси.
Самая ценная из представленных — дореволюционная немецкая почтовая карточка с изображением почтальона, вручающего даме письмо. Выставка будет открыта по графику работы Курского почтамта до конца июня.
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