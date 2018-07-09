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Галерея На-Шаболовке проведет презентацию новой книги
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Галерея На-Шаболовке проведет презентацию новой книги 

Управа Даниловского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Даниловский вестник
Презентация новой книги «Дом Обрабстроя в Басманном тупике» пройдет в галерее На-Шаболовке в пятницу, 13 июля.
Книга станет третьей в серии «Незамеченный авангард». Произведение презентуют авторы Александр Дуднев, Константин Гудков, Александра Селиванова, фотограф Ольга Алексеенко и дизайнер Михаил Лоськов.
Журналист и телеведущий Владимир Раевский расспросит создателей книги как о ее сюжете, так и о связи экспериментов в строительстве 20х — 30х годов с нынешними архитектурными трендами. Кроме того, в процессе беседы обсудят методы изучения архитектуры в период авангарда.
Все желающие, достигшие 6-летнего возраста, смогут посетить мероприятие. Подробности о презентации книги можно узнать на официальном сайте галереи.
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