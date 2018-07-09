Галерея На-Шаболовке проведет презентацию новой книги

Презентация новой книги «Дом Обрабстроя в Басманном тупике» пройдет в галерее На-Шаболовке в пятницу, 13 июля.

Книга станет третьей в серии «Незамеченный авангард». Произведение презентуют авторы Александр Дуднев, Константин Гудков, Александра Селиванова , фотограф Ольга Алексеенко и дизайнер Михаил Лоськов.

Журналист и телеведущий Владимир Раевский расспросит создателей книги как о ее сюжете, так и о связи экспериментов в строительстве 20х — 30х годов с нынешними архитектурными трендами. Кроме того, в процессе беседы обсудят методы изучения архитектуры в период авангарда.

Все желающие, достигшие 6-летнего возраста, смогут посетить мероприятие. Подробности о презентации книги можно узнать на официальном сайте галереи.