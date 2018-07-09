В Сайгоне закрыли скандальную выставку человеческих органов

Власти Хошимина временно закрыли выставку «Тайны человеческого тела» из-за разразившегося в прессе скандала и нарушений со стороны организаторов

По словам чиновников, компания MegaVina — организатор выставки — просила разрешения у городских властей на показ пластмассовых органов. О настоящих человеческих останках изначально речи не было.

К тому же, сайгонские власти обнаружили, что в документах были не верно указаны даты открытия и закрытия выставки — 1 ноября прошлого года вместо 21 июня и 1 сентября вместо 21 декабря.

На основании вышеперечисленного городские власти приняли решение на время закрыть выставку, пока ее организаторы не предоставят документы о происхождении человеческих органов, привезенных ими из Южной Кореи.

Как ранее сообщал представитель MegaVina, все органы были предоставлены донорами с соблюдением всех юридических формальностей. Части человеческих тел были сохранены с помощью пластинации.

Выставка проходила в молодежном Доме культуры в Районе №1. Цель проекта — повысить осведомленность населения о вреде курения и употребления алкоголя, а, также, рассказать посетителям ДК о ценности каждой секунды жизни.

Источник: VnExpress