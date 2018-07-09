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Катар совершил посадку в России
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Катар совершил посадку в России 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
«Меджлис Катара» открыл свои двери перед любителями футбола в Москве, чтобы предоставить им возможность познакомиться со страной, которая примет Чемпионат в 2022 году.
Дизайн павильона «Меджлис» вдохновлён традиционной катарской архитектурой.
На его площадках можно увидеть зону, где находится Сук Вакиф — одна из крупнейших достопримечательностей Катара, а также зону, где представлены произведения искусства.
Ей руководит катарский художник Мубарак Аль-Малик.
Наряду с Меджлисом открылась интерактивная выставка, мультимедийный музей, который является единственным в своём роде в мире.
Его посетители получают возможность совершить виртуальное путешествие в Катар благодаря впечатляющему звуко и светопредставлению.
Там можно увидеть самые главные культурные, природные и архитектурные достопримечательности Катара, не говоря о планах страны относительно приёма Чемпионата мира по футболу в 2022 году.
А вы готовы поехать на Чемпионат в Катар?
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