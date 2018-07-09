Катар совершил посадку в России

«Меджлис Катара» открыл свои двери перед любителями футбола в Москве, чтобы предоставить им возможность познакомиться со страной, которая примет Чемпионат в 2022 году.

Дизайн павильона «Меджлис» вдохновлён традиционной катарской архитектурой.

На его площадках можно увидеть зону, где находится Сук Вакиф — одна из крупнейших достопримечательностей Катара, а также зону, где представлены произведения искусства.

Ей руководит катарский художник Мубарак Аль-Малик.

Наряду с Меджлисом открылась интерактивная выставка, мультимедийный музей, который является единственным в своём роде в мире.

Его посетители получают возможность совершить виртуальное путешествие в Катар благодаря впечатляющему звуко и светопредставлению.

Там можно увидеть самые главные культурные, природные и архитектурные достопримечательности Катара, не говоря о планах страны относительно приёма Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

А вы готовы поехать на Чемпионат в Катар?