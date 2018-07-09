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В Париже появились новые граффити Бэнкси
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В Париже появились новые граффити Бэнкси 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Художник-граффитист из Великобритании, известный под псевдонимом Бэнкси, нарисовал серию новых граффити в Париже, сообщает Reuters.
Изображения начали появляться на стенах парижских зданий около месяца назад, затем художник опубликовал в своем инстаграме фотографии рисунков и подтвердил авторство.
Отмечается, что одно граффити в районе, где проживает много мигрантов, изображает чернокожую девочку, заклеивающую розовыми обоями изображение свастики. Героями других граффити стали крысы. Например, граффити с крысой, летящей на пробке от шампанского, или пары крыс, прогуливающихся под Эйфелевой башней под зонтиком.
Наиболее провокационным назвали граффити, изображающее мужчину с ножом за спиной, протягивающего собаке с отпиленной передней лапой косточку. Также появились граффити, посвященные годовщине студенческих забастовок 1968 года и терактам в театре «Батаклан».
По имеющимся данным, два произведения оказались испорчены, но остальные покрыли защитным стеклом.
Ранее сообщалось, что картину Бэнкси украли за несколько часов до начала выставки.
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