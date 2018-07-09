В трёх измерениях: как живёт Музей изобразительных искусств в стенах бывшей Кёнигсбергской биржи

В Калининграде полным ходом идёт переезд Музея изобразительных искусств (бывшей картинной галереи) с Московского проспекта в бывшую Кёнигсбергскую биржу, известную как ДКМ. Там располагался Областной центр культуры молодёжи.

До недавнего времени историческое здание биржи находилось в руках нескольких распорядителей. Сейчас у регионального министерства культуры есть концепция её реконструкции. Руководство музея готово вернуть зданию исторический облик.

О том, как прошлое бывшей Кёнигсбергской биржи способно повлиять на её будущее, «Клопс» рассказала директор Калининградского музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

Жизнь «на два дома»

Сейчас коллектив музея живёт «на два дома» — последняя выставка в здании на Московском проспекте закроется 29 июля.

Переезд уже частично состоялся. В бывшем фойе работает постоянная выставка «История здания биржи в истории города». Стены в светлых тонах, высокие арки окон пропускают много воздуха и света.

Несмотря на то что новая экспозиция была неприметна без новой вывески, в дни чемпионата мира по футболу музей посещали туристы — в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В конце прошлой недели, 6 июля, в жизни Музея изобразительных искусств состоялось особое событие. На здании экс-ДКМ установили стационарную вывеску с названием учреждения.

Экскурсия по звонку, бал для львят и фреска на стене

"Мы живём как бы в трёх измерениях. С одной стороны — это прошлое здания, в котором мы работаем. С другой — его будущее, та единая концепция, к которой всё придёт в итоге. И с третьей — это настоящее музея, требующее большой работы", — рассказывает Заболотская.

Второй этаж будет отдан под постоянную экспозицию «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем». Она откроется уже в 20-х числах июля.

Первые выставки на первом этаже начнутся в сентябре. На зиму в этом зале окнами на реку запланирован бал-маскарад для детей. Таким образом руководство музея планирует возродить традицию.

"Мы нашли открытки, на которых запечатлены костюмированные балы, проходившие в этом здании в начале XX века. В этом году, если позволят темпы работы, мы проведём маскарад для малышей. Наш отдел музейной педагогики уже готовит маски львят", — отметила директор.

Ещё об одном обычае рассказал сын последнего кастеляна биржи, девяностолетний Арнольд Шварц, который поделился с музейщиками своими воспоминаниями.

"Биржа открывалась в 11:30 по звону колокольчика. Маклеры во фраках и цилиндрах приезжали заранее, всегда в чёрных экипажах", — пишет Шварц. Сейчас в музее обсуждают идею начинать все мероприятия — например, экскурсии — со звона колокольчика.

Арнольд Шварц приезжал в Калининград в 1991 году, он посетил ресторан «Монетный двор», который находился в подвале бывшего ДКМ.

"Мне и моим близким друзьям удалось зарезервировать места в ресторанной нише с окнами на Преголю. Тогда в ресторане танцевали под оглушительную живую инструментальную музыку в исполнении ансамбля", — вспоминает сын последнего кастеляна биржи.

Шварц отмечает, что до войны здесь располагался ресторан «Биржевой подвальчик». Сейчас помещение находится в запустении, но своды исторического здания прекрасно сохранились.

По словам Галины Заболотской, большое зеркало на одной из стен скрывает интересную особенность. Здесь когда-то находилась фреска работы известного кёнигсбергского художника Герхарда Айзенблеттера «Вид на Кёнигсбергский порт». Как рассказала директор, удалось отыскать в Германии эту же работу художника, но только написанную на холсте. Она стала одним из экспонатов выставки на первом этаже. В фонды музея картину передал частный коллекционер.

Концепция возрождения

"Мы ничего не приносим извне — мы возвращаемся к тому, что было", — отмечает Галина Заболотская.

По её словам, кроме биржи, в Калининграде нет ни одного исторического здания, в котором было бы 11 входных дверей и более 200 окон. Руководство музея хочет вернуть бывшему Областному центру культуры молодёжи открытость и воздушность.

"Когда нас спрашивают, как картины разместятся в здании, где раньше велась торговля, я показывают им это", — Заболотская указывает на один из экспонатов — копии афиш художественных выставок, которые проходили в здании биржи в начале XX века. Раз в четыре года здесь выставлялись работы крупных представителей мировой живописи, таких как Дега или Ловис Коринт (который, кстати, жил в Тапиау — ныне Гвардейск). Входной билет стоил полмарки, то есть 50 пфеннингов. Сумма довольно внушительная при среднем годовом доходе простых горожан в 1183 марки в конце XIX века.

Комплексные изменения в жизни музея наступят примерно через четыре года.

Основной принцип, по словам зампреда правительства Гарри Гольдмана, максимальное точное восстановление облика интерьера. Большая часть здания после реконструкции будет отведена под выставочное пространство.

Территорию вокруг здания благоустроят. На площади у музея уже появились сквер и фонтан. А от острова Канта собираются построить пешеходный мост.