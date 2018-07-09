Ещё
Торговый дом «Сделано в Удмуртии» будет продвигать системы отопления от завода «Купол»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Торговый дом «Сделано в Удмуртии» будет продвигать системы отопления от завода «Купол» 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Торговый дом «Сделано в Удмуртии» в рамках выставки ИННОПРОМ, начавшей работу в понедельник в Екатеринбурге, подписал соглашение с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» о продвижении гражданской продукции этого предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Ижевский электромеханический завод «Купол» входит в состав концерна «Алмаз-Антей» и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия — производство зенитных ракетных комплексов малой дальности. «Мы планируем совместно продвигать гражданскую продукцию „Купола“, — приводятся в сообщении слова Дмитрия Генералова, гендиректора Корпорации развития Удмуртии, дочерним предприятием которой является ТД „Сделано в Удмуртии“. „Мы сегодня подписали соглашение, направленное на продвижение продукции предприятия. Совместно решили, что основной фокус в этой работе будет направлен на продвижение систем энергоэффективного отопления“, — отметил он.
Корпорация развития Удмуртии учредила торговый дом „Сделано в Удмуртии“ в апреле текущего года. Его основная цель — продвижение производимых в республике товаров на внешние рынки.
ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 8 июля, основные мероприятия пройдут 9-12 июля. Основная программа 9-й Международной промышленной выставки „Иннопром-2018“ начинается в понедельник в Екатеринбурге. Организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% — топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.
В выставке примут участие делегации 95 стран мира, свою продукцию представят более 600 индустриальных компаний из 20 стран. Национальные стенды оформили такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция у страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра выставки.
ТАСС: последние новости
"Уралвагонзавод" начнет серийное производство нового трамвая в декабре 2018 года Тульский завод "Октава" впервые показал новую аппаратуру спецсвязи на ИННОПРОМе Проектные работы на "Екатеринбург Арене" будут завершены до конца года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение