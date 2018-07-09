На Соколе прошла акция, посвященная Дню Достоевского 

В библиотеке № 24 имени Н. Хикмета звучали отрывки из романов и писем великого писателя, была открыта книжно-иллюстративная выставка «Писатель на все времена», велись беседы о жизни и творчестве Федора Михайловича.
Методист библиотеки Вячеслав Солодянкин убеждал молодых читателей в заблуждении подрастающего поколения о «скучной и тяжелой» прозе классика русской литературы. Гениальное творчество писателя признано во всем мире, и интерес к его произведениям только возрастает.
Напомним, что День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую субботу июля. В 2018 году праздник отметили 7 июля.
Федор Михайлович Достоевский — великий русский писатель XIX века. Его творчество увлекало умы современников и не перестает будоражить воображение сегодняшнего литературного мира. Творения классика переведены на разные языки. На их основе поставлены сотни пьес и экранизаций. Ему установлены памятники и мемориальные доски, в том числе за границей. О русском писателе снято 15 картин. Но лучшей памятью на все времена остаются его произведения.